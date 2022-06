Monopoli Rai: Orfeo torna al Tg3. Di Bella al suo posto

La soluzione dell'ad Carlo Fuortes è il rimescolamento. Dopo aver sollevato il direttore dell'approfondimento Rai è pronto a indicarlo direttore dal Tg3 (precedente incarico di Orfeo)

Lo propone direttore del Tg3 dopo averlo rimosso ("Si è rotto il rapporto di fiducia") dalla direzione dell’approfondimento. La mossa di Carlo Fuortes, amministratore delegato Rai, è di restituire a Mario Orfeo, il suo vecchio incarico. L’8 giugno, a quanto si apprende, l’ad si presenterà al Cda con un pacchetto di nuove nomine. Antonio Di Bella, dovrebbe prendere il posto di Orfeo all’approfondimento, Simona Sala, attuale direttrice del Tg3, andare a ricoprire la casella Di Bella, al day time.

Un monopoli reso necessario per due ragioni. In Rai ogni direttore sollevato da un incarico deve ricevere un incarico di eguale prestigio. Nel caso di Orfeo mancava poco che si aprisse una crisi di governo. Il Pd, dopo la notizia della rimozione di Orfeo, ha chiesto spiegazioni a Palazzo Chigi: non poteva accettare che un uomo d’area come Orfeo, direttore di tre giornali e che in Rai ha ricoperto qualsiasi incarico, fino appunto a quello di direttore generale, fosse allontanato in questo modo e soprattutto a favore di figure vicino al centrodestra. La soluzione è il rimescolamento. Lo chiamano "managment".