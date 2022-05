Viaggio al termine della Rai, un fallimento di Draghi

Appena arrivato lo battezzarono subito “Napoleone”, mentre adesso, a distanza di un anno, Carlo Fuortes lo chiamano già “Waterloo”. E così come Bonaparte era la tragedia di un uomo solo, questa dell’amministratore delegato della Rai, nominato da Mario Draghi a luglio del 2021, sembra invece la farsa dello spirito del tempo. Fuortes, sessantadue anni, il sovrintendente che aveva spezzato le reni ai violinisti ipersindacalizzati del Teatro dell’Opera di Roma, doveva aggiustare ogni cosa all’ombra del cavallo morente di Viale Mazzini. Proprio come Draghi doveva raddrizzare l’Italia intera. Ma la Rai sembra piuttosto diventata una grossa macchia d’unto, la patacca di sugo che non va via dal blazer candido del presidente del Consiglio. Addirittura raccontano che Draghi stesso, ad aprile, nei giorni in cui il Covid lo aveva costretto a casa, a Città della Pieve, facendo zapping sui canali Rai se ne stesse con i capelli ritti. Inorridito per l’informazione “con poca intelligenza” o per i talk-show trasformati in una corsia di sbandati e filoputiniani. Se n’è accorto forse tardi, il premier. E si è accorto solo dell’aspetto forse più superficiale del guasto Rai. L’epifenomeno, per così dire. In un’azienda che, come vedremo, appare profondamente sfasciata: il nuovo piano industriale acefalo, gli ascolti crollati in un anno, le spese per il lavoro dipendente che superano il miliardo di euro, la conflittualità interna oltre il livello di guardia, l’incapacità di cogliere la sfida della modernizzazione, le troppe raccomandazioni politiche, i tagli imposti sul prodotto e non sui costi fissi, lo strapotere di sindacati che continuano a far assumere in un corpaccione da tredicimila dipendenti, gli agenti delle star e le case di produzione che esercitano talvolta un ruolo quasi ricattatorio. “Credo che Draghi abbia priorità diverse dalla Rai, non può combattere su tutti i fronti. E i partiti non lo mettono neanche nelle condizioni ideali, lui le sue energie le deve concentrare”, commenta Pier Luigi Celli, che della Rai è stato il direttore generale dal 1998 al 2001. Certo è che lo staff di Palazzo Chigi, gli stessi che Fuortes lo avevano scelto e suggerito a Draghi, ora tratta l’amministratore con garbata freddezza. Nominato, pare, su suggerimento della filiera della sinistra romana – le solite iene dicono “basta guardare chi andava alle prime dell’Opera di Roma”: Veltroni, Gentiloni, Franceschini, Bettini, Amato… – secondo la leggenda Carlo Fuortes doveva essere il presidente della Rai, non l’amministratore delegato. E Marinella Soldi, l’attuale presidente, una vita da manager televisivo da Mtv a Discovery, doveva invece essere l’amministratore delegato. Per sapienza o incongruità del destino è successo che quella che s’intendeva di televisione ha preso un ruolo formale e non operativo (e lo sta interpretando con coerenza: col mutismo), mentre quello che di televisione non ne capiva niente è diventato il capo operativo della tv di stato. Adesso, come spesso succede, era già accaduto ad Antonio Campo Dall’Orto con Matteo Renzi che rapidamente si disinnamorò di lui, ecco che Palazzo Chigi quasi disconosce il suo manager. Prima lo nominano, e poi lo scaricano. Ma la patacca resta.

