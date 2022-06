Cosa c'è dietro all'irritazione dell'ad della Rai con Mario Orfeo

Forse poche cose spiegano la Rai di oggi come questa scenetta. Viale Mazzini. Esterno sera. Il funzionario è uscito dal palazzone sede della Rai, quando, con la coda dell’occhio, per strada, in un angolo, vede Mario Orfeo, uno dei dirigenti più importanti dell’azienda, l’uomo che ha appena rotto con l’amministratore delegato Carlo Fuortes. Orfeo sta parlando con il direttore dell’Intrattenimento Stefano Coletta e con Marcello Ciannamea, il capo delle risorse umane. Il funzionario rientra, sale su, al settimo piano, acchiappa il telefono, e urla al suo interlocutore. Un altro manager. “Ho visto Coletta e Ciannamea che parlavano con Orfeo per strada. Se lo sa Fuortes, sono morti. Mor-ti! Sono tutti morti”. Ecco. Ma cosa succede? Ieri mattina Orfeo, ex amministratore delegato Rai, ora direttore degli approfondimenti, nominato in quota Pd per accordo politico come tutti gli altri, anzi in quota Enrico Letta, è stato sfiduciato da Fuortes in un colloquio privato. Perché? Perché avrebbe ispirato un articolo del Foglio impietoso con Fuortes stesso. Un articolo scritto da noi. Possibile mai? Sì. Surreale? Anche. Certamente rivelatore di un clima al limite della paranoia. Un clima molto Rai.

