Dodici mesi di BisConte in dodici eventi da ricordare

20 agosto 2019 - Caro Matteo...

“Caro ministro dell'Interno, caro Matteo aprendo questa crisi di governo ti sei assunto una grande responsabilità davanti al paese, hai chiesto pieni poteri e ancora di recente ti ho sentito invocare la piazza a tuo sostegno: questa tua concezione mi preoccupa. Nel nostro paese le crisi di governo non si fanno nelle piazze, ma in Parlamento”. È il 20 agosto 2019. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in Aula al Senato, stringe le mani a tutti, anche a Matteo Salvini. Poi prende la parola e attacca il segretario leghista. Salvini resta in silenzio mentre il premier snocciola il cahiers des doleances. Salvini fa le faccette, sbuffa, gesticola, si agita sulla poltrona. Poi Conte gli mette una mano sulla spalla: caro Matteo, “il governo finisce qui”. Cala il sipario sui gialloverdi.

(foto Ansa/Ettore Ferrari)