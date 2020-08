Ha travolto tutte le liturgie bislacche sulle quali era fondato il Movimento cinque stelle, e in una riunione di maggioranza, come anticipato dal Foglio.it, senza rispettare nessuno di quei passaggi un tempo sacri, ecco che in videoconferenza con gli altri grillini della capitale ha annunciato: “Mi ricandido. Ho parlato con tutti. Anche con la mia famiglia”. E allora Virginia Raggi correrà per un secondo mandato da sindaco di Roma, malgrado le regole ormai piuttosto elastiche del M5s in teoria non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.