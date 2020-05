Fabio Rampelli (Fdi) ci spiega che la vera destra non è il becerume di Salvini

Roma. “Io non ci sto e non voglio consegnare alla sinistra quel mondo meraviglioso del volontariato e dell’altruismo. Io non ci sto a regalare quella figura straordinaria che è Silvia Romano”. E Fabio Rampelli, che è sicuramente uomo di antico lume di Fratelli d’Italia e oggi vicepresidente della Camera, non solo non accetta la disputa sulla conversione (“non aggiunge e non toglie nulla alla bellissima notizia”), ma si trasfigura in questa giovane italiana tanto da dire: “Se avessi vent’anni avrei...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.