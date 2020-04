Roma. Alle sei e mezza del pomeriggio, quando sta per riprendere un Cdm originariamente convocato per le unidici del mattino, poi rimandato di un’ora, quindi sospeso alle tre per ricominciare alle quattro e mezza e infine slittato di due ore, il sottosegretario al Mef Alessio Villarosa, grillino che è stato in prima linea nell’elaborazione del decreto in discussione a Palazzo Chigi, dà in una frase il senso dello scontro: “Ricordiamoci che il Parlamento resta sovrano, e che il M5s è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.