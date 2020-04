Così l'emergenza coronavirus mette in ginocchio la grande ristorazione

Se c’è un settore economico in cui l’emergenza coronavirus ha prodotto effetti molto diversificati, è sicuramente quello della ristorazione. Una buona parte delle attività localizzate nei centri urbani, impossibilitate a tenere aperti i punti vendita, hanno deciso, ad esempio, di votarsi alla preparazione degli ordini d'asporto, che vengono consegnati a domicilio grazie all’utilizzo delle piattaforme di delivery come Glovo, Deliveroo e Just Eat. In questo modo gli operatori del settore sono riusciti a limitare i danni se non addirittura a intercettare quote aggiuntive di mercato.

Tutto l'opposto di quanto occorso alla grande ristorazione, in particolar modo quella attiva all’interno della rete autostradale, degli aeroporti e delle stazioni ferroviarie. Il governo, nella preparazione del decreto in cui distingueva tra attività economiche essenziali e no, e di conseguenza predisponeva obblighi di serrata, ha riconosciuto loro l’erogazione di un servizio pubblico, garantendo la continuità d’esercizio. Il problema è che l’ingente riduzione dei flussi del trasporto ha fatto crollare i ricavi, e il settore si trova in una situazione finanziaria sempre più delicata.

L’Aigrim, Associazione delle imprese di Grande ristorazione e servizi multilocalizzate – a cui aderiscono 11 aziende tra cui giganti come Autogrill, Kfc, Burger King e Sarni, e che impiega un totale di 30 mila dipendenti – ha sollecitato un intervento tempestivo del governo. In particolare, come spiega il vicepresidente dell’associazione, Cristian Biasoni, la richiesta è quella di intervenire “sui canoni e sugli oneri di gestione e sui tempi di pagamento”. Questo perché sulla maggior parte delle aziende operanti all’interno della rete autostradale, degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie, gravano contratti di concessione che a ora non si sa se saranno sospesi in via generalizzata dagli enti concessionari, o ridiscussi caso per caso. Nelle scorse settimane l’Aiscat, l’associazione che raggruppa i titolari di concessioni autostradali, aveva anticipato al ministero dei Trasporti la disponibilità a sospendere la riscossione dei canoni, ma i ristoratori temono che si possa procedere senza una strategia nazionale, rimandando a negoziazioni ad hoc che potrebbero avvantaggiare qualcuno e sfavorire qualcun altro.

Nel breve termine queste misure potrebbero servire a tamponare l’emorragia di liquidità registrata nelle ultime settimane, ma la grande ristorazione, vista la situazione di grave crisi del comparto, chiede al governo uno sforzo di più ampio respiro: l’estensione dei contratti in vigore e il blocco di qualsiasi nuova gara, per un periodo di almeno 12 mesi. Di modo che il periodo d'incertezza da qui a venire possa essere affrontato quantomeno con un orizzonte temporale certo.