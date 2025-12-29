L'ipocrisia sugli amici di Hamas

Se i Propal sono quantomeno coerenti nel continuare a difendere il loro leader, Pd, M5s e Avs improvvisamente hanno dimenticato ogni cosa in merito a Mohammad Hannoun, fingendo di non conoscerlo

Il caso di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, arrestato con l’accusa di essere un finanziatore oltre che un esponente di Hamas, è stato accolto con un certo sbigottimento a sinistra. Nessuno degli esponenti politici che ha partecipato a iniziative pubbliche o politiche con lui sembra ora conoscerlo; né, però, sembra mettere in discussione o in dubbio la ricostruzione della magistratura che vede Hannoun come il vertice di una rete di associazioni che, attraverso raccolte di fondi a fini umanitari, in realtà finanziava l’organizzazione terroristica che dominava a Gaza e che ha realizzato il pogrom del 7 ottobre. Allo stesso tempo, però, tutti invitano a non “strumentalizzare” la vicenda legando una mela marcia come Hannoun all’intero movimento pro Pal o alla Flotilla. E’ questo un modo davvero ipocrita, oltre che bugiardo, di leggere la questione. Perché Hannoun era tutt’altro che sconosciuto, come note erano le sue idee radicali contro Israele e i suoi legami con l’estremismo islamico. D’altronde, a differenza dei partiti politici, tutta la galassia pro Pal che ha organizzato le piazze e gli scioperi dei mesi passati ha manifestato solidarietà in favore del leader: “Le misure cautelari contro Hannoun e altri attivisti segnano una deriva gravissima” dice la Freedom Flotilla, e comunicati analoghi contro la “repressione e criminalizzazione” sono arrivati dalle comunità palestinesi e da sindacati come l’Usb. Quantomeno sono coerenti. Si può anche essere innocentisti, ad esempio sostenendo che le indagini della magistratura sono pilotate da Israele o avendo il coraggio di sostenere, come fa Carlo Rovelli, un intellettuale di sinistra che scrive sul Corriere della sera, che Hamas non c’entra nulla con il terrorismo perché è “un’organizzazione ufficiale, che ha vinto le elezioni politiche del 2006” e che, addirittura, “rifiuta l’antisemitismo”. Quello che invece non possono fare Pd, M5s e Avs è fingere di non sapere chi sia Hannoun, e che non c’entri nulla con il movimento pro Pal.