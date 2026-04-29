Se il Qatar molla Hamas è una rivoluzione, anche se ci sono altri sponsor

Secondo il giornalista israeliano Amit Segal, Doha si sarebbe stancata di questa posizione a metà di Hamas, soprattutto dopo essere diventata bersaglio della rappresaglia di Teheran e sarebbe giunta alla conclusione che non vale più la pena finanziare il gruppo della Striscia. Dopo vent’anni il Qatar avrebbe interrotto i finanziamenti e avrebbe cacciato i leader che si erano pasciuti dei lussi di Doha mentre incitavano gli abitanti di Gaza a resistere e morire come martiri per la causa contro Israele. Il Qatar avrebbe anche comunicato che non intende più fare da mediatore per il futuro piano di pace nella Striscia e il fatto che si fosse spazientito si era visto già nei mesi passati, con i continui “no” di Hamas a ogni tipo di accordo con Israele. Non ci sono state conferme da parte di Doha e la decisione sarebbe una rivoluzione. Non che Hamas rischi di rimanere senza sponsor: parte della sua leadership e anche dei suoi interessi economici sono in Turchia, mentre il regime iraniano negli anni ha imparato ad accettare Hamas e lo ha introdotto nel suo “asse della resistenza” nonostante le differenze. Ma il rifiuto del Qatar di continuare a fare da finanziatore e protettore sarebbe un passo storico per la regione.