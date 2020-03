“Più debito, più Europa”. Edi Rama ci dice come si salva la democrazia dal virus

Roma. “Il rischio è che manchi presto il respiratore per tenere in vita la democrazia”, parla così, in una intervista esclusiva al Foglio, il primo ministro albanese Edi Rama, l’uomo che ha cambiato il volto prima di Tirana e poi dell’Albania postcomunista. Mario Draghi? “Un genio, va ascoltato”. Matteo Salvini? “Una forza della natura”. Orbàn? “Non è un dittatore”. Dalla sua abitazione dove vive la quarantena globale, con l’immancabile astuccio di pennarelli sulla scrivania, il premier albanese, ex cestista...

