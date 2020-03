Perché l'Ue rischia l'implosione se non aiuta Italia e Spagna

Il progetto europeo in "pericolo mortale" se Italia e Spagna abbandonate Londra, 30 mar 08:50 - (Agenzia Nova) - Il rifiuto della Germania e dei suoi alleati di accettare la proposta avanzata da Italia, Spagna e altri Stati membri dell'Ue per l'emissione di "coronabond" come risposta alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus mette in pericolo la sopravvivenza dell'Unione europea. Lo afferma oggi il quotidiano britannico "The Telegraph", riferendo dello scontro in atto tra i paesi nordici ed il gruppo degli Stati mediterranei, guidati dall'Italia, in merito alla risposta economica da dare alla crisi del coronavirus. Schierato da sempre su posizioni euroscettiche, il "Telegraph" pare augurarsi che la mancata solidarietà tra i paesi membri possa spingere le divisioni all'interno dell'Ue a un punto di non ritorno. Leggi l'articolo del Telegraph Lavoratori in nero esclusi da aiuti contro coronavirus Londra, 30 mar 08:50 - (Agenzia Nova) - Per gli italiani, il decreto "Cura Italia" varato dal governo offre un aiuto al mantenimento del livello di vita minacciato dalla quarantena per il coronavirus. Tuttavia, vi è ancora una vasta fetta di popolazione che avrà difficoltà ad accedere ai sussidi, ossia i lavoratori in nero. Come riferisce oggi il quotidiano britannico "Financial Times", il settore sommerso mantiene un peso importante per l'economia italiana. Se quanti lavorano in nero resteranno fuori dalla rete di sicurezza disposta dal "Cura Italia, il pericolo è che cadano preda della criminalità organizzata. In questo modo, le organizzazioni criminali rafforzerebbero la presa in quelle regioni dove sono già potenti. Tra 10 giorni riduzione significativa contagi Madrid, 30 mar 08:50 - (Agenzia Nova) - Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha stimato che il numero di infezioni da nuovo coronavirus in Italia inizierà a registrare un netto calo entro un periodo massimo di 10 giorni. "Negli ultimi giorni abbiamo assistito a un aumento dei casi dovuto ad un incremento dei test effettuati", ha spiegato Sileri un’intervista all'emittente radiotelevisiva britannica “Bbc”, ripresa dal quotidiano spagnolo “El Mundo”. "Siamo al culmine dell'epidemia e penso che tra una settimana, massimo 10 giorni, vedremo una significativa riduzione dei casi", ha dichiarato il viceministro della Salute. A sua volta, il virologo Fabrizio Pregliasco ha concordato con questa previsione, affermando: "Sebbene il valore numerico dei contagi stia aumentando, stiamo chiaramente percependo un rallentamento della crescita”. L'Italia si sente abbandonata dall'Ue nella crisi del coronavirus Parigi, 30 mar 08:50 - (Agenzia Nova) - Nella crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, l'Italia si sente ancora una volta abbandonata dall'Unione europea. Lo scrive il quotidiano francese “le Figaro”, spiegando che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, chiede alla Commissione europea un finanziamento eccezionale per far fronte all'emergenza del contagio. “Se non ci sarà un risposta dell'Europa entro dieci giorni ce la caveremo da soli”, ha detto il capo del governo. A sua volta, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ha ricordato che, nella gestione della pandemia, per l'Ue si tratta di interessi comuni. La mancanza di solidarietà è più evidente sul piano sanitario. Quando l'Italia ha richiesto maschere e altro materiale, nessun paese membro ha risposto. Neanche la Francia ha reagito, nonostante avesse più volte sottolineate “la storica amicizia” con l'Italia. Conte a “El Pais”, Europa rischia di perdere la fiducia dei cittadini

Madrid, 30 mar 08:50 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avverte l’Unione europea che in un momento cruciale come questo, in piena crisi per la pandemia di coronavirus, rischia di perdere definitivamente la fiducia dei cittadini se non agisce subito e in maniera incisiva contro il contagio. In un’intervista al quotidiano spagnolo “El Pais”, Conte mette in guardia dal fatto che l’Ue si sta avvicinando a un punto di non ritorno mentre si trova a giocare una partita storica. “E’ tempo di introdurre uno strumento di debito europeo comune che ci consenta di superare questa guerra il più presto possibile e rilanciare l'economia. Nessun paese, anche quelli che credono di subire ora un impatto minore, può evitare questa grave crisi”, continua Conte rispondendo a una domanda sull'introduzione dei "coronabond". Il presidente del Consiglio ribadisce poi che nessuno chiede all'Europa di farsi carico dei debiti sovrani degli Stati membri, ma solo di agire in maniera unitario “per uscire da questo tsunami economico e sociale” costituito dalla pandemia di coronavirus. Il capo del governo si chiede, dunque, “se l'Ue non è all'altezza della sua vocazione e del suo ruolo in questa situazione storica, i cittadini non avranno più fiducia in essa o la perderanno definitivamente?”. A tal riguardo, Conte esprime preoccupazione per “gli istinti nazionalisti” e “antieuropeisti” che potrebbero emergere. Infine, il presidente del Consiglio ha poi espresso vicinanza al governo e al popolo spagnolo, duramente colpito dalla pandemia. “Voglio esprimere la nostra vicinanza e solidarietà al governo spagnolo e alla sua popolazione. È un dramma che conosciamo molto bene e posso immaginare le difficoltà che affrontano. Vogliamo uscire da questa crisi il più presto possibile, tra l'altro, per aiutare altri paesi come la Spagna con medici, respiratori e dispositivi di protezione individuale”, ha affermato Conte.

