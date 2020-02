A guardare con attenzione le notizie raccolte nella giornata di ieri, e a volerle mettere in fila una dopo l’altra, ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli, da disperarsi, da angosciarsi e da allontanare con vigore ogni tentativo irresponsabile di avere uno sguardo non apocalittico sul futuro del nostro paese. Le notizie sono quelle che sapete: in Italia, il numero di contagiati da coronavirus ha superato quota duecento, il numero di persone morte anche perché infettate da coronavirus è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.