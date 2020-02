La domanda politica a cui oggi nessuno sa rispondere è una e soltanto una e coincide con un quesito che più lineare non si può: ma insomma, diciamocela tutta, questo governo cade o non cade? La risposta a questa domanda, per quanto ci riguarda, è che questo governo non è detto che duri, almeno non in queste forme, ma che qualsiasi cosa accada, nonostante le speranze di Matteo Salvini, all’orizzonte un voto non si vede e in un modo o...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.