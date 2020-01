Roma. La scelta d’imprimere una svolta è maturata giovedì sera, nel corso di una riunione ristretta al Nazareno. È stato lì che lo stato maggiore del Pd ha stabilito che l’obiettivo da perseguire, per evitare che l’Italia finisca relegata al ruolo di spettatore del precipitare degli eventi in Libia, è quello di promuovere una forza d’interposizione europea, sotto la regia di Roma: una soluzione che prevede l’invio di soldati italiani in Libia, con lo scopo di facilitare una mediazione tra...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.