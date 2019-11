Come si diventa sardine

Ferrara. “Bologna non si Lega”, “Modena non si Lega”, dicono le “sardine” che hanno riempito piazza Maggiore e piazza Grande e non vogliono con sé né bandiere né simboli di partito. Ferrara invece s’è legata benissimo. Prima nel 2018, alle elezioni politiche, dove una leghista sconosciuta – Maura Tomasi – ha battuto il super rodato Dario Franceschini 39,66 per cento a 29,15. Quello stesso Franceschini che l’anno prima era stato fischiato durante una partita della Spal. Episodio che in città...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.