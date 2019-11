Gli amici europei e il Dna della Lega

Matteo Salvini si è affrettato a congratularsi con Vox per la sua “grande avanzata” nelle elezioni politiche in Spagna, facendo cadere la sua maschera di neomoderato che cerca, a fasi alterne, di proiettare in Italia a colpi di rassicurazioni sul suo atlantismo e sull’appartenenza all’euro. Anche se non sono formalmente alleati all’Europarlamento, la Lega e Vox si definiscono reciprocamente “amici”. L’estrema destra spagnola si colloca nel gruppo degli euroscettici dei Conservatori e riformatori europei assieme ai polacchi del PiS e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.