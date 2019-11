Il governo senza spirito è molto meglio

Non sottovaluto la questione dell’anima, per carità. Però i governi devono essere un congegno che funziona, con scopi limitati, senza troppe pretese spirituali, sopra tutto di questi tempi e a queste latitudini. Invece in tanti dicono di sentirsi perduti perché manca il soffio, lo slancio pneumatico, uno spirito di guardia e vigilanza su valori comuni. Ma di che parlano? Il governo peronista ha un’anima, così quello socialista, ma se vogliamo perfino il modello Orbán o Erdogan o Trump ha un’anima,...

