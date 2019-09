Il Bisconte passa e nella Lega pensano a come moderarsi

Roma. E’ il giorno della rassegnazione, per la Lega. E della normalizzazione, per il governo del Bisconte che incassa la fiducia definitiva al Senato. Matteo Salvini parla un po’ sotto tono in un’Aula in cui stancamente ciascuno recita il ruolo suo. E allora tra la nuova maggioranza e la nuova opposizione ci si scambiano applausi e pernacchie, mentre tutt’intorno al grande capo, nei corridoi, al ristorante, ecco che i leghisti continuano a tornare sullo stesso argomento, la crisi, come la...

