La fiducia al BisConte e Netanyahu che vuole estendere i confini d'Israele

In Italia

Il Conte bis ha ottenuto la fiducia anche al Senato. I voti favorevoli sono stati 169, 133 i contrari, e 5 gli astenuti, tra cui Gianluigi Paragone (M5s) e Matteo Richetti (Pd). Il governo ottiene anche il sostegno dei senatori a vita Mario Monti, Elena Cattaneo e Liliana Segre.

Gentiloni è stato nominato commissario agli Affari economici dell’Unione europea. L’ex premier “lavorerà a stretto contatto” con il vicepresidente con delega all’Economia Valdis Dombrovskis, ha detto la presidente Ursula von der Leyen.

Sbarcano a Malta i cinque migranti rimasti sulla Alan Kurdi. Verranno redistribuiti in altri paesi dell’Unione europea.

A luglio cala la produzione industriale italiana dello 0,7 per cento rispetto al mese precedente.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,54 per cento. Differenziale Btp-Bund a 158 punti. L’euro chiude stabile a 1,10 sul dollaro.

Nel mondo

Donald Trump ha licenziato il consigliere per la Sicurezza, John Bolton. Il presidente americano lo ha annunciato su Twitter dicendo di non aver più bisogno “dei suoi servizi” e di essere in disaccordo con “molti dei suoi consigli”. Bolton è il terzo consigliere per la sicurezza dell’Amministrazione Trump, il suo sostituto verrà nominato la prossima settimana.

Netanyahu vuole estendere i confini dello stato di Israele e ha detto che se vincerà le elezioni del 17 settembre annetterà la Valle del Giordano e la parte settentrionale del Mar Morto.

Manuela Schwesig si è dimessa dalla presidenza ad interim dell’Spd ma rimarrà ministro presidente del Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

Jack Ma si è ritirato dalla presidenza di Alibaba, la grande società di e-commerce che aveva fondato nel 1999. L’imprenditore cinese aveva annunciato il ritiro già un anno fa.