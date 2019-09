Trump fa fuori Bolton. Con un tweet

Donald Trump ha disposto l'allontanamento di John Bolton dal ruolo di consigliere strategico per la sicurezza nazionale con un tweet. "L'ho informato ieri sera del fatto che non c'è più bisogno del suo aiuto alla Casa Bianca. Sono stato fortemente contrario a molti dei suoi suggerimenti", ha scritto il presidente degli Stati Uniti.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....