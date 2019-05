Salvini al ficodindia

Nelle piazze lo festeggiano ma in segreto lo spernacchiano. Non sono infatti i balconi di Milano a spaventare e impensierire Matteo Salvini ma sono gli ingravidabalconi siciliani a raggirarlo e disobbedirgli. E dunque è stato un momento di altissima televisione, come se fosse appunto una gag, vedere Salvini e Massimo Giletti leggere insieme quel lancio d’agenzia che smentiva in diretta (“Finché sarò io ministro da quella nave non scenderà nessuno”) quanto da vicepremier aveva urlato il giorno prima dal suo...

