I nuovi rapporti di forza del governo illuminano la partita win-win di Salvini

Roma. Camicia bianca, maniche arrotolate, i jeans non proprio quelli strappati ma quasi, e poi la cravatta verde con il nodo grosso. La divisa della vittoria, al Viminale, per Matteo Salvini non è più quella della polizia. E dato che l’uomo non lascia nulla al caso, anche se sembra, dato che ogni spicciolo atto del suo stare sulla scena è oggetto di studio millimetrico, si capisce che anche questa scelta estetica contiene un messaggio. Questo: “Sono assolutamente tranquillo”, dice. “Rimango...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.