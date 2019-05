Bacioni ai barbari europei

Sulla scia dei rivoluzionari – Giuseppe Garibaldi, Benito Mussolini e Bettino Craxi – l’inatteso inquilino nell’immaginario degli arcitaliani, venuto dopo il pop di Silvio Berlusconi, è dunque Matteo Salvini? E’ lui quel tal signore che ci siede accanto sul bus, in metropolitana, in sosta all’autogrill – a Teano, a Predappio, ad Hammamet – al punto di essere diventato il nuovo capo, il Capitano, finché dura l’avventura? La felpa, dunque, è come il poncho in viaggio da Quarto al Volturno. Il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.