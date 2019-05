Le affinità parlamentari tra M5s e Pd

Roma. Che ci sia davvero una strategia, dietro al cambio di atteggiamento, è ancora presto per dirlo. “Diciamo semmai che non ci considerano più indegni di una stretta di mano, e ogni tanto cominciano a cercarci, anche se in maniera abbastanza scoordinata”, dice Enrico Borghi, renziano del Pd, che insieme ad altri colleghi della commissione Difesa giovedì scorso, al quarto piano di Montecitorio, s’è visto avvicinare dai deputati dal presidente grillino Gianluca Rizzo e dal suo compagno di partito Giovanni...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.