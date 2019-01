Lista e carrozzone

Non si può che fare gli auguri a Carlo Calenda. E incrociare le dita. E, ovviamente, sottoscrivere il manifesto in 6 punti che di per sé è già un successo di adesioni. Detto questo, temo ostacoli e difetti che possono far naufragare l’iniziativa. O ridimensionarne, di molto, le ambizioni. Primo: tentare, a soli tre mesi dal voto, un’operazione della portata di una lista unica, in elezioni proporzionali e con preferenze, equivale allo sforzo di Tantalo. Temo che sia il Pd...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.