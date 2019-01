In Venezuela va tutto bene, parola del grillino Cabras

Se il Venezuela di Nicolás Maduro non è il paradiso terrestre, poco ci manca. Parola del deputato grillino Pino Cabras che, in barba alle notizie di cronaca, durante una discussione in commissione Affari esteri alla Camera, si è lanciato in una difesa spassionata del regime venezuelano. Non è certo una novità che il M5s abbia delle simpatie per Maduro, ma l'intervento del deputato 5 Stelle crea un cortocircuito sovranista, visto che arriva nel giorno in cui il vicepresidente americano Mike Pence, con un video-messaggio, ha esortato i venezuelani a “far sentire le vostre voci” nella protesta contro Maduro, “un dittatore che non può rivendicare legittimamente il potere” e “che non ha mai vinto la presidenza in un'elezione libera ed equa”. Insomma il governo gialloverde sta con Donald Trump ma anche no. Soprattutto quando si parla di Venezuela.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn 22 gennaio 2019

A far reagire Cabras è stata la risoluzione presentata in Commissione dal collega di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro Delle Vedove, con cui si chiedeva al governo, “dando seguito a quanto unanimemente convenuto in sede di Consiglio europeo e di G7, a non riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali svoltesi in Venezuela il 20 maggio 2018 e, dunque, il secondo mandato presidenziale del dittatore comunista Nicolás Maduro” e “a dare precise indicazioni all'ambasciatore d'Italia in Venezuela di non accettare qualsivoglia invito a cerimonie ufficiali che prevedano la presenza del dittatore comunista Nicolás Maduro”. Non solo, nello stesso testo, Maduro veniva definito “dittatore comunista”.

Apriti cielo. Per Cabras, si legge nel resoconto stenografico sommario della seduta, l'appellativo “è inaccettabile e del tutto inadeguato al contesto istituzionale della Commissione”. Non solo, nell'ordine, il deputato grillino ha sottolineato che “il sistema elettorale venezuelano è stato giudicato dal Carter Centre tra i migliori ed i più efficienti al mondo” e che in Venezuela “la stampa gode di un’ampia libertà di espressione, soprattutto se confrontata con la situazione di altri Paesi latino-americani”.

Proprio per questo, rilevando “l’opportunità di non alimentare le tensioni e contestualizzare le critiche al regime venezuelano” e “segnalando i pericolosi intrecci di interesse tra l’Amministrazione statunitense e la borghesia compradora venezuelana”; onde evitare una situazione simile a quella che si è verificata in Libia e in Siria, “dove i Paesi occidentali sono intervenuti per contrastare i regimi al potere, determinando una situazione di grave destabilizzazione”; Castro ha respinto la risoluzione auspicando la presentazione di “un atto da parte della maggioranza che, più prudentemente, riconosca la legittimità del processo democratico in Venezuela”.

Scontri a Caracas lo scorso 21 gennaio (foto LaPresse)

La discussione si è ovviamente surriscaldata. Le opposizioni sono andate all'attacco di Cabras che ha provato a correre i ripari ribadendo “l’inopportunità di sancire l’illegittimità dell’elezione di Maduro, poiché ciò potrebbe compromettere la tutela dei nostri connazionali, la situazione dei diritti umani e, più in generale, gli equilibri geopolitici della regione”. Quindi ha ricordato “che il regime gode di un ampio sostegno popolare” e ha sottolineato che “occorre evitare ogni forma di ingerenza, che rappresenta un principio di diritto internazionale, dal momento che analoghe interferenze esterne hanno prodotto situazioni di caos incontrollato, come è accaduto, in Libia”. Inoltre, ha concluso, “la legittimità delle elezioni sono 108 e rappresentano la maggioranza della popolazione mondiale”.

La discussione, per ora, è stata rinviata a dopo che la maggioranza avrà presentato un proprio testo. Ma poco importa, la linea è chiara. E chissenefrega se da Caracas arrivano le immagini degli scontri violenti e che, ormai da mesi, la popolazione viva in condizioni drammatiche a causa del regime di Maduro. Per il M5s va tutto bene. La democrazia venezuelana è la migliore possibile.