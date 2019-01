“Se al M5s piace Maduro, vada in Venezuela”. Gli oppositori del regime in piazza a Roma

Mentre il Venezuela scende in piazza – con il capo dell'opposizione, il presidente dell'Assemblea nazionale Juan Guaidó, che si è dichiarato presidente ad interim al posto del dittatore Nicolas Maduro – per avere nuove elezioni anche a Roma gli oppositori del regime hanno manifestato in piazza della Madonna di Loreto, di fronte al Foro Traiano, per chiedere libertà e democrazia per il loro paese.

