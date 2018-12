E se il populismo fosse già in declino?

Le elezioni europee offriranno un’indicazione importante sullo stato di salute del populismo. Tra cinque mesi sapremo se il populismo in Europa è ancora nella sezione ascendente della sua parabola o in quella discendente. Ascendente, se i partiti variamente populisti riscontreranno un successo elettorale tale da condizionare la formazione dei nuovi assetti istituzionali, dalla composizione della commissione fino alla successione di Draghi. Discendente, se diversamente i partiti tradizionali (tra cui, per capirci, ci sono anche i Verdi, ultimo partito novecentesco) terranno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.