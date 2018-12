Arginare il populismo alle Europee significa (anche) pensare ai deboli

Come scrive Claudio Cerasa, e come leggiamo tutti i giorni sui giornali, i sistemi politici occidentali stanno attraversando un momento storico particolare. Il conflitto politico si è spostato dal tradizionale asse destra-sinistra a un nuovo confronto tra nazionalisti e sostenitori della globalizzazione. I partiti social democratici, pilastri dei sistemi politici europei, sono in crisi, e gli elettori si spostano verso partiti populisti e nazionalisti. La fiducia nelle istituzioni tipiche della democrazia rappresentativa è scesa, per non parlare della fiducia nei...

