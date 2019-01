Più che tecnocrati servirebbe la storia

'Il fondamentalista riluttante' di Mohsin Hamid è la storia del tormentato viaggio di un pakistano alla ricerca di una vita migliore in un esilio autoimposto negli Stati Uniti. Per quanto improbabile possa sembrare, offre anche uno scorcio di come potrebbe apparire il futuro dell’Europa se continuiamo nel nostro cammino attuale”, scrive Jérémie Gallon, autore del “Journal d’un jeune diplomate dans l’Amérique de Trump” (edizioni Gallimard, 2018). “Il giovane protagonista di Hamid ha un futuro promettente: laureato a Princeton, reclutato in una prestigiosa società di consulenza di New York, innamorato di una bellissima ereditiera dell’Upper East Side. Ma nonostante il successo, le domande dei suoi amici sul Pakistan sono ancora pesanti e con una condiscendenza sottilmente velata. Durante una visita a Lahore, è sorpreso di provare vergogna per le facciate fatiscenti e la povertà per le strade della sua città natale. Come un lento diffondersi del veleno, la rabbia e il risentimento si insinuano nella sua mente. Qualche secolo fa, quando le tredici colonie americane si nutrivano ancora di terre vergini, i suoi antenati costruirono i sontuosi giardini di Shalimar e la moschea di Badshahi. Il suo paese era una terra di conquistatori e costruttori. Da giovane europeo, questo sentimento risuona nel profondo. E’ un assaggio del dolore di venire da una terra che un tempo ha guidato il mondo ma che ora corre il pericolo di appartenere solo agli annali della storia. L’Europa è diventata testimone piuttosto che attrice capace di trasformare il mondo che la circonda. In diplomazia, l’Europa è timida. Non osiamo alzare la voce contro coloro che ci minacciano. Generazioni di europei hanno combattuto e in molti casi hanno sacrificato la loro vita per far progredire i diritti umani. Oggi non abbiamo il coraggio di condannare una monarchia ricca di petrolio colpevole di aver ucciso selvaggiamente un giornalista, perché siamo riluttanti a rompere i legami economici. Quando si tratta di tecnologia ed economia, i numeri parlano da soli. Gli Stati Uniti e la Cina hanno rispettivamente 125 e 77 unicorni, giovani aziende del valore di oltre 1 miliardo di dollari. L’Europa ne ha appena 30. E culturalmente, abbiamo lasciato ad altri il compito di assumersi i rischi creativi. Il tempo in cui Parigi era la città della luce, che attirava intellettuali e artisti da tutto il mondo, sembra lontano. Nella migliore delle ipotesi, lo scivolamento dell’Europa nell’irrilevanza sarà in gran parte apatico. Il continente scivolerà nell’irrilevanza, superato da altre potenze. Nel peggiore dei casi, potrebbe essere esplosivo. La distruzione causata dalle violente proteste dei gilet gialli in Francia è uno scomodo promemoria del fatto che le società stagnanti e senza direzione non tendono a essere felici. La paura del futuro e i sentimenti di impotenza sono terreno fertile per il malcontento. Ma bisogna ricordare ai cinici e agli scettici che si sono rassegnati a un nuovo ordine mondiale: non è troppo tardi. Se l’Europa deve sopravvivere come attrice che guida il proprio destino, abbiamo urgente bisogno di articolare un’ambizione europea che vada oltre una serie di misure tecnocratiche ben intenzionate. Solo recuperando la storia europea possiamo ricominciare a scriverla”.