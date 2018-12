L’agenda Tafazzi del populismo è una minaccia per la prosperità

Che cos’è esattamente l’agenda Tafazzi? A pochi giorni dall’approvazione finale della legge di Stabilità si potrebbe facilmente affondare il coltello nella piaga del populismo sfascista mettendo in rilievo le mille contraddizioni presenti nella legge di Bilancio ed evidenziando, per esempio, le misure contro le imprese, il taglio degli investimenti, la scarsa attenzione per l’innovazione, il non interesse per la ricerca, l’incapacità di creare lavoro, la propensione a generare disoccupazione, la predisposizione ad aumentare le tasse, la noncuranza per il debito...

