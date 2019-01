Nessuna discussione. La manovra del governo contro il Parlamento

Se la legge di bilancio serve al Parlamento per autorizzare, e dunque controllare, le decisioni di spesa del governo, averne quest’anno ridotto ai minimi termini la discussione alle Camere vuol dire aver, di fatto, esautorato il Parlamento dal suo ruolo. L’impressione, non isolata, è che le peggiori prassi parlamentari (sedute notturne, maxiemendamenti, assalti alla diligenza) – in grande sfoggio alla fine di ogni anno, tra milleproroghe e bilancio – abbiano, nelle scorse settimane, ceduto il passo a una novità ben...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.