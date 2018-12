Vorrei praticare la dolce arte degli auguri ma non ce la faccio. Spero nel meglio, un rapido cuocersi nel suo brodo di un’Italia irriconoscibile e purtroppo stranota, ma temo il peggio. Il reddito della pigrizia e quota cento per le pensioni: ho paura che siano stimoli ulteriori per l’invidia sociale, i conti in tasca agli altri, la caccia farlocca alla prebenda clientelare, la disillusione alla sua giusta quota, perché tu sì e io no?, una specie di guerra civile antimeritocratica...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.