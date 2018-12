Roma. L’“eccezione spagnola” è un fenomeno politico che è durato quasi quarant’anni e sembra essersi infranto questa settimana, dopo le elezioni regionali in Andalusia. L’eccezione spagnola ha una caratteristica semplice: è dalla morte di Francisco Franco che l’elettorato iberico sembra (sembrava) immune a ogni tipo di estremismo o populismo di destra. C’erano alcune ragioni per questo fenomeno. Anzitutto, la democrazia spagnola è giovane, ed è stata l’ultima, in Europa, a liberarsi alla fine degli anni Settanta da una dittatura fascista...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.