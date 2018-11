Il superambientalista che piace ai grillini li sbugiarda sul condono (e su De Falco)

Il nome di Augusto De Sanctis, probabilmente dirà poco o niente ai più. Valerio Valentini lo aveva intervistato lo scorso agosto quando l'ultraecologista “no Tav, no Tap, no Snam, no (hub del) Gas, no cemento, no consumo del suolo”, era diventato collaboratore di Patrizia Terzoni, vicepresidente grillina della commissione Ambiente alla Camera. “A Patrizia l’ho detto, anche se non c’era bisogno perché lei mi conosce - aveva spiegato -: scelgo di lavorare per te, ma non rinuncio alla mia indipendenza intellettuale”.

È così è stato. Al punto che oggi, mentre impazzano le polemiche sulla probabile espulsione del senatore Gregorio De Falco, De Sanctis ha deciso di dire la sua attaccando il M5s: “Solo pochi mesi fa avrebbero osannato uno che in Forza Italia avesse votato contro un #condono edilizio. Ora quelli del #M5S denigrano chi ha votato un emendamento di Forza Italia contro un condono nella zona più a rischio d'Italia. Come cambiano le cose quando c'è il potere di mezzo. #DeFalco”