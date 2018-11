Il cambiamento fa acqua da tutte le parti

Mentre a Roma si approvano i condoni edilizi per Ischia, in Veneto e in Liguria per il maltempo vengono giù strade e colline, case e tralicci. E pure in Friuli-Venezia Giulia, e pure in Trentino-Alto Adige, con tutto l’annesso di devastazione e di morte. Nella sola provincia di Belluno, 113.000 abitazioni nei giorni scorsi sono rimaste senza luce. L’acqua entrava in casa, e siccome non c’era corrente elettrica non si potevano neppure utilizzare le pompe per fronteggiare l’allagamento. In Friuli,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.