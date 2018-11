Mattarella è preoccupato per la Manovra gialloverde. E scrive a Conte

Sergio Mattarella ha autorizzato la presentazione della Manovra alle Camere. Che non lo abbia fatto a cuor leggero è cosa nota. Non fosse altro che, mentre il testo arrivava al Quirinale per ottenere il via libera, in un messaggio inviato all'Acri in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, il Capo dello Stato ricordava che “i risparmi delle famiglie rappresentano complessivamente un elemento di forza che va accuratamente tutelato” e che “esso, unito all’equilibrio dei bilanci pubblici - espressamente richiamato dalla Costituzione - è condizione essenziale dell’esercizio della effettiva sovranità del Paese”.

Un evidente avvertimento al governo gialloverde che da mesi gioca con il deficit e con le regole europee.

Insomma la speranza, nemmeno troppo nascosta, del presidente della Repubblica sembra essere quella che, nell'iter parlamentare della legge di Bilancio, le forze della maggioranza invertano la rotta. Una speranza che Mattarella ha esplicitato in una lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme all'autorizzazione alla presentazione della Manovra (una lettera che ha ricordato quella inviata da Giorgio Napolitano ai tempi del Lodo Alfano).

“In data odierna - scrive Mattarella - ho autorizzato, ai sensi dell’articolo 87, quarto comma, della Costituzione, la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio per il 2019, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre 2018.

Nel procedere a tale adempimento desidero rivolgermi al Governo, nel comune intento di tutelare gli interessi fondamentali dell’Italia, con l’obiettivo di una legge di bilancio che difenda il risparmio degli italiani, rafforzi la fiducia delle famiglie, delle imprese e degli operatori economici e ponga l’Italia al riparo dall’instabilità finanziaria”.

“A questo scopo - prosegue -, sulla base di quanto disposto dalla Costituzione agli articoli 81, 97 e 117, delle valutazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio, previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, delle osservazioni e della richiesta avanzate dalla Commissione europea, è mio dovere sollecitare il Governo a sviluppare – anche nel corso dell’esame parlamentare - il confronto e un dialogo costruttivo con le istituzioni europee”.

Chissà se a Palazzo Chigi avranno tempo di ascoltare il richiamo, l'ennesimo, del Quirinale.