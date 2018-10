Il nuovo codice di Rocco Casalino per i talk show

Il governo ha promesso di cambiare entro novembre il Codice degli appalti, ma prima di questo dalle parti della maggioranza si va più rapidamente verso una revisione del “Codice Rocco”. Ovvero l’insieme di direttive che Rocco Casalino, il capo comunicazione del M5s e portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha imposto alle trasmissioni televisive per regolare le ospitate dei “portavoce” del M5s. La linea generale predominante negli ultimi 5 anni, in parte subita e in parte accettata dai talk...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.