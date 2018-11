Rocco Casalino affida il “controllo” dei ministri all'ex amico di Francesca Pascale

La notizia ha cominciato a circolare venerdì quando Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio, ha inviato un messaggio a diversi giornalisti: “Per interviste stampa a ministri e sottosegretari senti i miei 2 responsabili dei rapporti con la stampa”. Il giorno dopo alcuni quotidiani e testate online hanno ripreso la notizia ipotizzando che quello di Casalino altro non fosse che un tentativo di accentrare su di sé la comunicazione dell'intero governo commissariando, di fatto, i portavoce di ministri e sottosegretari.

A quel punto il deputato Pd, Michele Anzaldi, polemico, ha twittato: “Decide tutto Casalino su interviste a ministri? Allora a che servono 19 portavoce e 19 capi ufficio stampa, uno per ciascun ministro, pagati più di 100mila euro a testa? Fanno circa 4 milioni di euro. Se tutte le decisioni devono passare da Palazzo Chigi, dovrebbero dimettersi”.

Un attacco che ha costretto Palazzo Chigi a un chiarimento: “Ribadiamo che la comunicazione dei ministri passa attraverso i rispettivi portavoce, che hanno in questo totale autonomia. In qualità di portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino si coordina con loro e l'ufficio stampa di Palazzo Chigi fornisce supporto, smistando le richieste di interviste”.

Insomma, non si tratta di un commissariamento ma Palazzo Chigi, attraverso Casalino e l'ufficio stampa, fornirà comunque “un supporto”. E chi sarà a occuparsi di questa attività? Nel suo messaggio il portavoce del premier indica due persone: Mattia Iovane e Alessandro Redirossi. Il primo, in particolare, è un nome che forse qualcuno ricorderà. Perché Iovane, originario di Napoli, oltre a essere uno dei “ragazzi” che Casalino ha portato a Palazzo Chigi, è stato, in un passato non troppo lontano, amico personale di Francesca Pascale, la compagna di Silvio Berlusconi.

I due sono stati spesso immortalati insieme in occasioni pubbliche e in rete sono ancora facilmente reperibili sue foto insieme a Francesca. Un rapporto nato negli anni in cui Iovane faceva parte dello staff di Alessandro Cecchi Paone, candidato alle europee del 2014 nelle liste di Forza Italia. Poi il passaggio da Palazzo Grazioli a Palazzo Chigi.