L'ossessione di Di Maio per la “manina”.

C'era quella dietro la vicenda del master in America (tarocco) di Rocco Casalino. Che lui sosteneva essere del nostro Luciano Capone. Poi quella – forse di Boeri, dicevano – che ha manomesso la relazione tecnica del “decreto dignità” inserendo la cifra di 8 mila disoccupati. L'ultima “manina” che complotta per far fare figuracce al governo gialloverde ha addirittura modificato il Decreto fiscale. “Non so se è stata una manina politica o una manina tecnica, in ogni caso domattina si deposita subito una denuncia alla procura della Repubblica perché non è possibile che vada al Quirinale un testo manipolato” sulla pace fiscale. Il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta insiste nel dire – e il suo staff rilancia su Facebook – che "all'articolo 9 del decreto fiscale c'è una parte che non avevamo concordato nel Consiglio dei ministri”. Complotto! “Noi in Parlamento non lo votiamo questo testo se arriva così. Questa parte deve essere tolta”.

Ma che siamo in un film con Alberto Sordi? pic.twitter.com/Z2Ro3gU6e8 17 ottobre 2018

“Non ho mai detto che si volevano aiutare i capitali mafiosi”, continua il vicepremier grillino. “Nel testo che è stato trasmesso al Quirinale c'è una sorta di scudo fiscale e una non punibilità per chi evade. Non ho ragione di dubitare della Lega, ci siamo stretti la mano”, ha concluso Di Maio. Se non è la manina politica del Carroccio toccherà un nuovo capro espiatorio al Mef, che già si è preso gli insulti e le minacce di Casalino che facevano ostruzionismo sul finanziamento della Manovra. Ora, l'iniziativa del capo politico del M5s ha colto di sorpresa anche i vertici della Lega.

Risponde il Quirinale: decreto non pervenuto

Il Quirinale in serata ha detto però che al momento nessun testo è arrivato nelle mani di Matarella: “In riferimento a numerose richieste da parte degli organi di stampa, l'ufficio stampa del Quirinale precisa che il testo del decreto legge in materia fiscale per la firma del Presidente della Repubblica non è ancora pervenuto al Quirinale”.

“Ai miei uffici è stato riferito che quel testo è stato mandato al Quirinale”, ribatte Di Maio. ”Se non è così torno a Palazzo Chigi, accertiamo tutto. Non ci sarà bisogno di riunire un nuovo Cdm, basterà stralciare quella parte del testo”.