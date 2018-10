Calenda ci dice perché la manovra è pericolosa, iniqua e vagamente immorale

Roma. Le occasioni per un’opposizione convincente al governo dello sfascio non mancano, dice al Foglio Carlo Calenda, che da tempo lavora per un “fronte repubblicano” con il quale contrastare Cinque stelle e Lega. Una di queste è, per esempio, il referendum dell’11 novembre sull’Atac. “Io ho firmato. Non ci può essere una vera resistenza civile senza partire da fatti molto concreti e non riacquisti la rappresentanza dei progressisti se non partendo da un piano legato alle cose di tutti i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.