Le bozze del decreto immigrazione che Matteo Salvini presenterà all’inizio della prossima settimana confermano che anche su questo terreno il governo del cambiamento ha scelto di imboccare una strada pericolosa, che rischia di aggravare alcuni problemi che esistono in Italia sul tema della gestione dei migranti, dei profughi e dei richiedenti asilo. Al contrario di quello che si potrebbe credere, il guaio del decreto non è l’approccio duro nascosto dietro alla cancellazione della formula dei permessi umanitari per i richiedenti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.