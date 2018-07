Il dramma di un'Europa a dux velocità

Dux è una parola latina che fotografa la presenza sul campo di un comandante politico pronto a usare un piglio autoritario per difendere il suo popolo dai nemici della patria. Dux deriva dal verbo ducere, ovvero guidare, e pur essendo stato un termine usato nel passato da una moltitudine diversa di soggetti politici, non solo Benito Mussolini, è la parola giusta per inquadrare i nuovi condottieri dell’Europa, che dall’alto dei propri ideali sovranisti guidano i popoli con il piglio dei...

