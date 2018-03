Tra Lega e M5s è tutta scena: “L’accordo c’è già”

Roma. Flavio Tosi ne è sicuro: M5s e Lega litigano su tutto, ma sono “solo manfrine”. “Devono avere già un accordo”, lo dimostra il patto sulle presidenze di Camera e Senato. “E dovendo toccare alla Lega, per esclusione non può che essere Giorgetti”. Insomma, non vede possibile un altro tipo di alleanza, magari Pd-M5s o Pd-centrodestra? “Secondo me no. Hanno fatto un accordo centrodestra-Grillo. Bisogna vedere se i grillini entrano o danno l’appoggio esterno per mantenere la verginità e condizionare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.