Monti ci spiega perché Di Maio e Salvini potrebbero causare all’Italia problemi “giganteschi”

Le schermaglie amorose messe in scena ieri pomeriggio da Luigi Di Maio e da Matteo Salvini – “Ma da solo Di Maio dove va? Voglio vederlo, trovare novanta voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono”, ha detto Salvini, ricevendo da Di Maio la seguente risposta: “Salvini dice che gli bastano cinquanta voti. Vuole fare il governo con i cinquanta voti del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri!” – dimostrano che un accordo tra la Lega...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.