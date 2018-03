Ma come fanno questi populisti spendaccioni?

La Commissione europea dice di non volere entrare nel processo democratico italiano, né chiede riforme impopolari, ma invoca politiche responsabili di gestione del debito. Ieri Pierre Moscovici, commissario Ue agli Affari economici, è stato rispettoso sul futuro governo e programma. E ci mancherebbe. Moscovici è anche uno di quegli “eurocrati” dei quali Matteo Salvini e Luigi Di Maio si fanno scudo per mascherare l’irrealizzabilità delle loro promesse. Così il debito che non è stato creato a Bruxelles ma che grava...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.