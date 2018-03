Il governo Mattarella

Roma. Forse il punto politico del Pd, in mezzo a questo guazzabuglio in cui mancano idee e soluzioni takeaway (come dimostra il tentativo, fallito, dei renziani di non fare il dibattito in Direzione), lo centra il giovane sindaco di Spilamberto, provincia di Modena, Umberto Costantini, membro della direzione nazionale in quota “millennials”: “Oggi – dice al Foglio – è facile far passare la linea ‘niente alleanze con Cinque stelle o Lega per fare il governo, stiamo all’opposizione’, per un discorso...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.