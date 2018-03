La “variabile Fico” nel M5s che non può avere unica voce per trattare

Roma. E’ giorno di veti sottesi e inquietudini sottili, per il M5s, il giorno della vigilia (ieri) dell’inizio delle votazioni per i presidenti di Camera e Senato (oggi). E la vigilia, fin dal mattino, consegna l’immagine di una rupture preventiva nella concordia che i Cinque stelle finora hanno voluto mostrare, e che invece si è infranta sull’orlo della possibile, cordiale intesa tra il M5s e Silvio Berlusconi, colui che per Paola Taverna, e non soltanto per lei, è l’uomo “vade...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.