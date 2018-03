La sinistra è un puntino rosso piccino

La storia della crisi di uno degli ultimi governi di centrosinistra in Europa inizia il 26 febbraio con la morte di Jan Kuciak. Il giornalista indagava sui legami tra il governo slovacco e la criminalità organizzata ed è stato ucciso insieme alla fidanzata Martina durante la notte. Al mattino seguente la Slovacchia iniziava a convivere con la consapevolezza di essere una nazione in cui un giornalista poteva essere ucciso per le sue inchieste e il governo non era in grado...

